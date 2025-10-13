Donald Trump confirma liberación de rehenes por Hamás

Primer gesto de paz: Hamás libera a los primeros rehenes tras el acuerdo con Israel. Donald Trump aseguró desde Israel que se logró la paz y que los rehenes ya volvieron a casa. Se cumplió el primer gesto de paz en el marco de la guerra entre Israel y Hamás, ya que se han liberado a rehenes y prisioneros de ambas partes.

Después de dos años del inicio de la guerra y con más de 67 mil muertos tras los hechos del 7 de octubre de 2023, este 13 de octubre se liberó a los 20 rehenes con vida por parte de Hamás.

Se calcula que son 48 los rehenes que quedaban en poder de Hamás, pero solo 20 de ellos con vida. Se informó previamente que las entregas serían en actos privados; no obstante, el mundo se encuentra a la expectativa.

Israel ve como una violación al acuerdo que Hamás haya dicho que no podrá devolver todos los cuerpos debido a dificultades para localizarlos. Así lo pidió en el marco de su discurso en el Parlamento de Israel, previo a acudir a Egipto a la Cumbre sobre Gaza.

Tras el fin de la guerra, Donald Trump dijo que viene una época dorada para los países de Medio Oriente.

En su red social X, Benjamin Netanyahu posteó una foto tomado de la mano con Donald Trump con la leyenda 'más fuertes juntos' en referencia al trabajo conjunto entre Israel y Estados Unidos.