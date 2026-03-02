Emmanuel Macron aumenta el arsenal nuclear de Francia: ¿Qué implica?

BRETAÑA, Francia – En un discurso histórico desde la base naval de L'Île Longue, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes una orden directa para incrementar el número de ojivas nucleares del país, rompiendo con décadas de reducción gradual de armamento. Bajo el argumento de proteger los "intereses vitales" de la nación y de Europa, Macron advirtió que no dudará en recurrir al arsenal atómico si la soberanía francesa se ve amenazada en el contexto de la actual inestabilidad mundial.

Esta decisión posiciona a Francia, la única potencia nuclear de la Unión Europea, en un estado de alerta y capacidad ofensiva no visto desde los días más tensos de la Guerra Fría.

Ajuste de la doctrina: La "Disuasión Europea"

Durante su intervención en la base que alberga los submarinos nucleares estratégicos (SNLE) de la Marina Nacional, Macron explicó que el contexto estratégico actual exige una "modulación" de la doctrina nuclear francesa.

Incremento del arsenal: Por primera vez en años

Francia superará el límite autoimpuesto de aproximadamente 290 ojivas, ordenando la producción de nuevas cabezas de guerra y la modernización de los vectores de lanzamiento (misiles M51 y Rafale F5).

Intereses vitales extendidos

El mandatario sugirió que la disuasión francesa tiene ahora una "dimensión europea", reafirmando que la seguridad de Francia es indivisible de la de sus aliados frente a las amenazas externas, en una clara alusión a las tensiones con Rusia y la crisis en Medio Oriente.

"No dudaré en usarlas"

La frase más contundente del discurso, que ha generado una reacción inmediata en las capitales globales, fue la reafirmación de su autoridad exclusiva sobre el botón nuclear: "La disuasión es la clave de nuestra supervivencia. No tendré dudas en recurrir a ella si nuestros intereses fundamentales son puestos en riesgo por cualquier potencia agresora".

Macron subrayó que, aunque Francia busca la paz, la credibilidad de su defensa depende de la voluntad absoluta de utilizar toda su fuerza si la diplomacia falla.

Reacciones internacionales y riesgo de proliferación

El anuncio ha sido recibido con una mezcla de apoyo y alarma:

En Europa: Líderes de naciones cercanas han celebrado el "paraguas nuclear" francés, mientras que sectores pacifistas advierten que esta medida podría desatar una carrera armamentista en el continente.

Moscú y Pekín: Fuentes del Kremlin han calificado la orden de Macron como una "provocación directa" que altera el equilibrio estratégico, advirtiendo que Rusia tomará medidas recíprocas para garantizar su seguridad.

Organismos Internacionales: La ICAN (Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares) condenó el anuncio, señalando que el aumento de ojivas aumenta exponencialmente el riesgo de un error de cálculo con consecuencias catastróficas.

Impacto en la seguridad global

El movimiento de Francia ocurre apenas 48 horas después de los ataques conjuntos en Medio Oriente y los reportes sobre el uso de misiles avanzados en dicha región. La decisión de París de fortalecer su "Triada Nuclear" —submarinos, aviación y misiles terrestres— marca el inicio de una nueva era de geopolítica atómica, donde la disuasión vuelve a ser el eje central de las relaciones internacionales.