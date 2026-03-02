Irán lanza misiles contra oficina de Netanyahu en Jerusalén

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) afirmó este lunes haber lanzado un ataque con misiles balísticos que impactó directamente en la oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén. La acción, según Teherán, es una represalia directa por el asesinato del Líder Supremo iraní, el Ayatolá Alí Jameneí, ocurrido el pasado 28 de febrero durante una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

¿Cómo ocurrió el ataque de Irán?

El anuncio de la Guardia Revolucionaria a través de la agencia semioficial Fars y canales de difusión de RT, un portavoz militar iraní detalló que misiles de precisión modelo Kheibar fueron utilizados para alcanzar el corazón del poder político israelí. "El edificio fue alcanzado durante una nueva oleada de ataques sorpresa que también incluyó la residencia del jefe de la Fuerza Aérea Israelí, Tomer Bar", señaló el comunicado iraní.

Imágenes no verificadas comenzaron a circular en redes sociales mostrando nubes de humo en sectores de Jerusalén, coincidiendo con la activación de las sirenas de alerta aérea en toda la ciudad santa.

Respuesta de Israel al ataque

Desde Jerusalén, la oficina de Netanyahu emitió una respuesta rápida y tajante, calificando las afirmaciones iraníes como "noticias falsas" y parte de una campaña de desinformación para ocultar el impacto de los bombardeos aliados en Irán. "Es completamente falso. El Primer Ministro se encuentra a salvo y operando desde una ubicación segura. Los sistemas de defensa interceptaron la gran mayoría de las amenazas", declaró un funcionario israelí a la agencia EFE. No obstante, servicios de emergencia como United Hatzalah reportaron al menos nueve heridos por la caída de escombros en zonas residenciales cercanas a la capital.

Contexto de una guerra total

El presunto ataque ocurre en un escenario de devastación regional tras 48 horas de bombardeos ininterrumpidos:

Muerte de Jameneí: Irán confirmó la pérdida de su líder máximo, declarando 40 días de luto.

Daños en la sede de RT: La cadena rusa denunció que su oficina en Teherán sufrió daños parciales debido a los ataques estadounidenses e israelíes.

Bloqueo Energético: Catar ha detenido su producción de gas natural tras recibir impactos en sus instalaciones, lo que amenaza con un colapso energético global.

Alerta de seguridad para extranjeros

La situación ha llevado a gobiernos de todo el mundo, incluido México a través de la SRE, a emitir alertas de evacuación inmediata. Mientras Irán promete continuar con el "castigo divino", Netanyahu ha advertido que la ofensiva "apenas está comenzando" y que el objetivo es la eliminación total de la amenaza existencial que representa el régimen de los ayatolás.