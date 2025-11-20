Trump firma ley para divulgar archivos de Epstein... pero expertos alertan que podrían mantenerse ocultos

La reciente firma de Donald Trump a la ley que obliga a publicar todos los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein generó una ola de reacciones en Estados Unidos. Pese a que se pensaba que el mandatario evitaría rubricar la iniciativa, anunció en Truth Social que ya había estampado su firma. Sin embargo, especialistas, legisladores y medios consideran que este movimiento podría ser más simbólico que efectivo.

¿Qué ocurrió?

La figura del presidente aparece cada vez que se liberan documentos del caso. En la última revelación, Epstein afirmó en un correo electrónico que Trump conocía sus actividades: "claro que sabía de las chicas", escribió el fallecido empresario.

Trump presume la ley... y carga contra los demócratas

En su mensaje, el mandatario resaltó que Epstein fue procesado en 2019, durante su anterior administración, y aseguró que la divulgación de archivos perjudicará principalmente a los demócratas. Según Trump, Epstein tuvo una larga relación con ese partido, aportó grandes sumas a sus políticos y mantuvo vínculos cercanos con figuras como Bill Clinton.

"Quizás pronto se conozca la verdad sobre estos demócratas y sus conexiones con Jeffrey Epstein, ¡porque acabo de firmar la ley para publicar los archivos!", afirmó el presidente, insistiendo en que la idea surgió de él y acusando a sus opositores de utilizar el tema para distraer a la opinión pública de los supuestos logros de su gobierno, entre ellos —según dijo— el fin de la guerra en Gaza, la reducción de la inflación, recortes fiscales y la prohibición de que deportistas trans compitan en categorías femeniles. "Este engaño se volverá en su contra", advirtió.

¿Se publicarán realmente todos los documentos?

Trump también recordó que instruyó a la fiscal Pam Bondi a investigar a demócratas relacionados con el caso Epstein. Ese anuncio es precisamente el foco de las dudas: de acuerdo con reportes de CNN, la ley permite al Departamento de Justicia retener información si esta afecta una investigación federal en curso. Y si Bondi afirma que ya está investigando, podría utilizarse ese argumento para frenar la publicación completa.

La situación llama la atención, ya que hasta hace algunos meses el caso parecía cerrado. En julio, el FBI indicó haber revisado a fondo el expediente sin hallar elementos para abrir nuevas pesquisas contra terceros. Pese a ello, la fiscal asegura que el gobierno cumplirá con lo establecido en la ley.

Mientras tanto, medios, especialistas y legisladores siguen de cerca el proceso y han advertido a Bondi sobre el riesgo de que la investigación sirva para mantener clasificada información que, en teoría, la nueva legislación obliga a transparentar.