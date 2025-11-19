Contactanos
La NASA transmitirá imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS este miércoles

El evento se llevará a cabo desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard.

Por Staff / La Voz - 19 noviembre, 2025 - 10:46 a.m.
La NASA mostrará imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS en una transmisión especial por YouTube.

Se reveló que la NASA compartirá imágenes inéditas de 3I/ATLAS durante una transmisión especial que hará a través de YouTube.

¿Qué ocurrió?

Las imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS que la NASA mostrará fueron tomadas desde naves espaciales y telescopios. La NASA dio a conocer a través de un comunicado que revelará imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS, mismas que fueron tomadas a través de naves espaciales y telescopios.

Y es que este miércoles 19 de noviembre, la NASA tendrá una transmisión especial en su canal de YouTube en punto de las 2:00 p.m. hora de México, donde revelará imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS.

¿Dónde se podrá ver la transmisión?

Además de YouTube, este evento especial de la NASA también podrá verse en:

- La aplicación de la NASA, NASA+

- El sitio web de la NASA

- Amazon Prime

Las imágenes que mostrará la NASA fueron captadas por varias misiones de la agencia espacial, y este evento que será transmitido en YouTube tendrá lugar en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland.

