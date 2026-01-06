Donald Trump firma orden ejecutiva que prohíbe vacunas infantiles

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos federales para cualquier institución educativa que mantenga la obligatoriedad de vacunas infantiles. La medida, que representa uno de los cambios más drásticos en la política de salud pública de las últimas décadas, busca otorgar a los padres el control total sobre las decisiones médicas de sus hijos.

Bajo la nueva directiva, las escuelas públicas y privadas que exijan cartillas de vacunación actualizadas como requisito de inscripción perderán el acceso a subsidios del Departamento de Educación y otros programas de financiamiento federal. "Estamos devolviendo la libertad médica a las familias estadounidenses. El gobierno ya no dictará lo que se inyecta a nuestros niños", declaró Trump durante el evento de firma en la Oficina Oval.

La nueva orden de Trump impacta la obligatoriedad de vacunas en escuelas.

La orden afecta directamente a las inmunizaciones tradicionales contra enfermedades como el sarampión, la rubéola, la poliomielitis y la varicela, las cuales han sido requisitos estándar en los 50 estados durante generaciones.

Expertos en salud pública y asociaciones pediátricas han expresado una "profunda preocupación" ante la medida. Según la Academia Americana de Pediatría (AAP), la eliminación de estos requisitos podría provocar brotes masivos de enfermedades prevenibles y poner en riesgo la inmunidad de grupo en los centros escolares.

Expertos advierten sobre posibles brotes de enfermedades prevenibles.

La decisión se alinea con la visión de Robert F. Kennedy Jr., quien ha sido una figura clave en la administración Trump para la revisión de los estándares de salud y seguridad de las vacunas. Kennedy ha sostenido repetidamente que la transparencia y la libertad de elección deben primar sobre los mandatos gubernamentales, argumentando que existe una "sobrerregulación" en el calendario vacunal infantil.

Por su parte, los defensores de la medida celebraron la noticia como una victoria para los derechos civiles. "Es un día histórico para la autonomía corporal", señalaron grupos de padres en las afueras de la Casa Blanca, quienes aseguran que las leyes estatales de mandatos escolares eran coercitivas.

Gobernadores demócratas planean desafíos legales a la orden ejecutiva.

Se espera que la orden ejecutiva enfrente desafíos legales inmediatos en estados como California, Nueva York e Illinois, donde las leyes locales de salud pública son estrictas. Gobernadores demócratas ya han anunciado que buscarán recursos legales para proteger sus programas de inmunización, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para retirar fondos estatales destinados a la seguridad sanitaria de los menores.

Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha recibido instrucciones de iniciar una revisión exhaustiva de todos los componentes de las vacunas infantiles aprobadas por la FDA.