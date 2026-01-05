Respuesta militar en Caracas tras incidentes en Palacio de Miraflores

Una noche de pánico se vive en el centro de la capital venezolana. Pasadas las 20:00 horas (hora local), se reportaron múltiples ráfagas de disparos de armas largas y lo que testigos describen como artillería antiaérea en las cercanías del Palacio de Miraflores, la sede del Poder Ejecutivo.

Los hechos: Drones y respuesta militar

De acuerdo con reportes de residentes de las avenidas Urdaneta, Sucre y Lecuna, el incidente comenzó cuando se detectó el sobrevuelo de varios drones no identificados dentro del perímetro de seguridad restringido del palacio presidencial.

Fuentes cercanas al gobierno interino indicaron a agencias internacionales que la Guardia de Honor Presidencial activó de inmediato los protocolos de defensa, abriendo fuego para neutralizar los dispositivos. Aunque inicialmente se temió un nuevo enfrentamiento terrestre, las autoridades aseguran que la situación está actualmente "bajo control".