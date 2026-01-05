Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos en Nueva York por narcoterrorismo

Nicolás Maduro enfrenta su primera audiencia en la corte de Nueva York llevada a cabo el lunes 5 de enero de 2026 luego de su captura la madrugada del 3 de enero en Venezuela.

"Soy un hombre decente, el presidente de mi país"

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se declaró inocente durante su primera audiencia de los cargos federales que le imputa Estados Unidos, entre los que se encuentran tráfico de cocaína y narcoterrorismo.

¿Cómo llegó Nicolás Maduro a su comparecencia en la corte de Nueva York?

La primer audiencia de Nicolás Maduro se dio mientras a las afueras de la corte de Nueva York activistas se manifestaron contra Trump y venezolanos contra el presidente, generando enfrentamientos.

Nicolás Maduro, de 63 años de edad, se declaró inocente o no culpable de los siguientes cuatro cargos:

- Narcoterrorismo

- Conspiración para la importación de cocaína

- Posesión de ametralladoras

- Posesión de dispositivos destructivos

Detalles del traslado de Nicolás Maduro a Nueva York

A Nicolás Maduro se le vio llegar vestido con uniforme color beige y tenidos color naranja a corte de Nueva York desde la cárcel conocida como Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

El operativo de traslado incluyó un helicóptero y una camioneta militar blindada, así mismo, vigilancia acuática con lanchas.