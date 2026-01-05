Estado de Conmoción en Venezuela: Maduro firma decreto antes de su captura

Venezuela decreta Estado de Conmoción tras operativo de Estados Unidos; Maduro lo firmó antes de su captura.

A dos días del operativo de Estados Unidos en la ciudad de Caracas, el Gobierno de Venezuela publicó el decreto de Estado de Conmoción, el cual ya contaba con la aprobación de Nicolás Maduro.

El decreto de Estado de Conmoción otorga poderes a las fuerzas de seguridad.

Destaca que el decreto de Estado de Conmoción Exterior otorga la facultad a las fuerzas de seguridad de Venezuela de detener en territorio nacional a "toda persona involucrada en la promoción o apoyo" al ataque de Estados Unidos.

Dicho documento, con fecha de 3 de enero de 2026, está firmado por Nicolás Maduro, quien fue capturado la madrugada de ese día y está actualmente detenido en el Centro de Detención de Brooklyn, en Nueva York.

Maduro fue capturado en un operativo de Estados Unidos en Caracas.

Además, el Estado de Conmoción señala que el Ejecutivo podrá "ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional", así como suspender reuniones y manifestaciones públicas para "defender al pueblo".

El decreto modifica medidas de seguridad tras la detención del presidente.

Aunque el decreto de Estado de Conmoción había sido anunciado desde fines de septiembre, su contenido fue revelado y modificado tras los operativos que incluyeron la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.