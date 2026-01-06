Hilton cancela reservaciones de ICE en Estados Unidos: impacto inmediato

Aquí tienes el artículo periodístico redactado bajo los estándares de la Associated Press (AP), con enfoque SEO y una extensión aproximada de 2,000 caracteres, basado en la reciente decisión de la cadena hotelera este 6 de enero de 2026.

Hoteles Hilton cancelan reservaciones de agentes de migración en Estados Unidos

MCLEAN, Virginia (AP) — En una decisión que ha sacudido la relación entre el sector corporativo y el gobierno federal, la cadena Hilton Worldwide Holdings Inc. anunció este martes la cancelación de todas las reservaciones realizadas por agencias gubernamentales para el alojamiento de agentes del Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La medida, efectiva de manera inmediata en todas sus propiedades en Estados Unidos, surge tras las recientes intensificaciones de los operativos de deportación masiva ordenados por la administración de Donald Trump. Hilton justificó la decisión señalando que sus hoteles son "lugares de hospitalidad y acogida", y que no permitirán que sus instalaciones sean utilizadas como centros de apoyo logístico para actividades que "dividen familias".

Conflicto entre Hospitalidad y Seguridad Nacional

La cadena hotelera, con sede en Virginia, envió una directiva a sus gerentes regionales prohibiendo el uso de habitaciones y espacios de conferencias para el procesamiento o alojamiento temporal de agentes federales involucrados en operativos migratorios. "Nuestra misión es llenar la tierra con la luz y la calidez de la hospitalidad, y el uso de nuestros hoteles para estos fines es incompatible con nuestros valores fundamentales", detalló el comunicado corporativo.

Reacción de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional

La respuesta de Washington no se hizo esperar. El presidente Donald Trump calificó la medida como un acto de "insubordinación corporativa" y sugirió a través de sus redes sociales posibles represalias legales o el retiro de contratos gubernamentales para otras áreas. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lamentó la postura de Hilton, argumentando que la falta de alojamiento seguro para sus agentes complica la ejecución de las leyes federales.

Expertos legales sugieren que esta medida podría desencadenar una batalla judicial sobre si una empresa privada tiene el derecho de negar servicios a empleados del gobierno en funciones oficiales basándose en posturas éticas o políticas.

Impacto en la industria turística

Hilton no es la primera empresa en tomar una postura de este tipo, pero sí la más grande en términos de inventario de habitaciones. Analistas del sector turístico advierten que otras cadenas importantes como Marriott e IHG se encuentran bajo presión de grupos de derechos civiles para seguir el mismo camino.

Mientras tanto, en ciudades fronterizas y centros metropolitanos donde los operativos de ICE se han intensificado durante la primera semana de 2026, la logística de las agencias federales enfrenta un desafío inesperado, obligándolas a buscar instalaciones militares o campamentos temporales para albergar a su personal.