Hija de Donald Trump es objetivo de la Guardia Revolucionaria Islámica

WASHINGTON — Agencias de inteligencia de Estados Unidos revelaron que una de las hijas del presidente Donald Trump fue identificada como un objetivo prioritario dentro de los planes de represalia diseñados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con informes de seguridad nacional filtrados por funcionarios federales, células de inteligencia militar iraníes habrían recopilado información detallada sobre los movimientos, rutinas y esquemas de protección de la familia presidencial. Esta acción forma parte de las directrices operativas de Teherán para ejecutar "golpes devastadores en lugares inesperados" y fuera de la región del Medio Oriente.

Las alertas de seguridad señalan que la Guardia Revolucionaria ha intensificado el monitoreo de perfiles de alto valor dentro del entorno cercano del mandatario estadounidense. La investigación revela que estas maniobras de vigilancia táctica buscaban explotar vulnerabilidades en los traslados y actividades públicas de la hija del presidente para planificar posibles acciones hostiles en territorio norteamericano o en el extranjero.

"Cualquier intento de agresión o amenaza directa contra miembros de la familia presidencial o la infraestructura civil estadounidense recibirá una respuesta inmediata y contundente", subrayaron fuentes del Pentágono en relación con los reportes de contra-inteligencia. El Servicio Secreto de EE. UU. y las agencias aliadas ya han tomado medidas adicionales para robustecer de forma permanente los perímetros de seguridad y los protocolos de traslado de todos los familiares del jefe del Ejecutivo.

La revelación de este objetivo ocurre en un contexto de máxima tensión diplomática y militar, derivado de las advertencias cruzadas entre Washington y Teherán por el control de vías marítimas estratégicas y los programas de desarrollo nuclear. En días recientes, mandos de la Guardia Revolucionaria declararon abiertamente que la República Islámica aún no ha desplegado la totalidad de su potencial bélico y amenazaron con extender el conflicto más allá de las fronteras regionales si se reanudaban las ofensivas en su contra.

Por su parte, la administración de Donald Trump ha mantenido una postura de línea dura, emitiendo ultimátums estrictos dirigidos al régimen de Teherán para forzar la firma de un acuerdo definitivo bajo condiciones que incluyen la entrega de material nuclear enriquecido y el cese de hostilidades en todos los frentes. Las autoridades federales indicaron que los esquemas de protección e inteligencia se mantendrán en estado de alerta máxima para disuadir y neutralizar cualquier operación encubierta en suelo estadounidense.