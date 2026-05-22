El debate global sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) ha cobrado un nuevo impulso.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos sacó a la luz un segundo paquete de información desclasificada que permaneció bajo estricto secreto oficial durante décadas.

Esta nueva tanda consta de siete expedientes multimedia (vídeos, grabaciones de audio y textos) que detallan avistamientos inexplicables y encuentros con tecnología de origen desconocido. El lanzamiento se produce a solo semanas de que se hicieran públicos otros 162 archivos de la misma naturaleza.

Dentro del material desclasificado, uno de los legajos más fascinantes es una evaluación médica realizada a los astronautas Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean, los históricos tripulantes de la misión espacial Apolo 12 en noviembre de 1969. Los tres pilotos detallaron haber observado misteriosas "estelas luminosas" y destellos centelleantes en el espacio profundo mientras intentaban conciliar el sueño. Aunque en su momento el informe avivó hipótesis sobre presencia alienígena, la NASA determinó posteriormente que estos destellos visuales fueron causados, con alta probabilidad, por el impacto de rayos cósmicos en los ojos de la tripulación.

La liberación de información también rescató del olvido dos preocupantes expedientes militares:

El incidente soviético (1973): Un informe de inteligencia de la CIA documenta cómo un agente encubierto divisó un "artefacto volador no identificado de un intenso color verde brillante" en territorio de la Unión Soviética.

El archivo Sandia (1948-1950): Un exhaustivo dosier de 116 páginas de la Fuerza Aérea detalla 209 avistamientos reportados alrededor de la base nuclear de Sandia, en Nuevo México. Los reportes castrenses de la época describen de forma repetida la presencia de orbes verdosos, esferas de fuego, discos radiantes y objetos con capacidad de desvanecerse al instante sobre zonas críticas de desarrollo de armamento atómico.

La respuesta del público ha sido masiva. De acuerdo con el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la plataforma oficial de consulta (war.gov/ufo) ha registrado más de mil millones de visitas desde que se habilitó el pasado 8 de mayo.

No obstante, la iniciativa no está exenta de suspicacias. Sectores críticos argumentan que los documentos no aportan una "pistola humeante" o evidencia irrefutable de civilizaciones extraterrestres, sino que se limitan a reciclar misterios del siglo pasado. Asimismo, analistas políticos sugieren que la Casa Blanca podría estar utilizando el revuelo mediático de los ovnis como una cortina de humo para desviar la atención de sus tensiones diplomáticas exteriores y de las complejas elecciones legislativas programadas para noviembre.