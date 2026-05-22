Donald Trump prioriza su agenda y no viaja a Bahamas para boda de Donald Trump Jr.

Agendas de Estado antes que compromisos familiares. El mandatario estadounidense, Donald Trump, ratificó este viernes que no viajará a las Bahamas para el matrimonio de su hijo mayor, Donald Trump Jr., con Bettina Anderson.

¿La razón? Una serie de asuntos gubernamentales de alta prioridad que requieren su permanencia en la capital.

Aunque inicialmente el propio gobernante había sugerido el jueves que las tensiones bélicas con Irán complicaban sus planes para el fin de semana, la Casa Blanca confirmó poco después la modificación de su agenda: se suspende también su habitual descanso en su club de golf de Nueva Jersey para monitorear la situación desde Washington.

Si bien el presidente no detalló las causas exactas que volvieron estos días cruciales, el anuncio coincide con negociaciones clave para frenar el conflicto en Oriente Medio:

Propuesta sobre la mesa: Teherán evalúa actualmente un nuevo planteamiento estratégico diseñado por la administración estadounidense.

Mediación clave: El líder de las fuerzas militares de Pakistán se trasladó a Irán en un esfuerzo diplomático por conciliar las posturas de ambas naciones.

A la par de la diplomacia en Oriente Medio, la Casa Blanca ha decidido mostrar mano dura en la región caribeña mediante dos acciones contundentes:

Vía legal: Esta semana se formalizó una acusación judicial contra el exmandatario cubano Raúl Castro, señalándolo por el derribo de aeronaves civiles ocurrido en 1996.

Despliegue militar: Como respaldo operativo, las fuerzas armadas norteamericanas movilizaron un portaaviones acompañado de su respectiva flota de escolta hacia aguas del Caribe.