Acusación formal del Departamento de Justicia a ciudadanos chinos por lavado de dinero

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra dos ciudadanos de nacionalidad china, señalados como operadores clave de una red transnacional encargada de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el expediente judicial radicado en el Distrito Este de Virginia, los imputados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu. Ambos enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, al presuntamente procesar y ocultar millones de dólares en ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico a gran escala en territorio estadounidense.

Acciones de la autoridad

Las investigaciones federales detallan que la red financiera operaba mediante esquemas de "transferencias espejo" y la triangulación de fondos a través de cuentas bancarias en el extranjero. Este método permitía a las organizaciones criminales mexicanas disponer del efectivo generado por la venta de estupefacientes de manera rápida y evadiendo los controles del sistema financiero internacional.

"Estas organizaciones recurren de manera sistemática a intermediarios financieros internacionales para reintroducir sus ganancias al flujo económico legal", señalaron las autoridades en el informe oficial. La acusación formal destaca la estrecha colaboración entre células delictivas asiáticas y los principales cárteles mexicanos para diversificar y blindar sus operaciones monetarias.

Detalles confirmados

El caso está bajo la conducción de la fiscal Chelsea R. Rooney, adscrita a la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, junto al fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez. Se informó además que la fiscal Caylee E. Campbell aportó asistencia sustancial en el desarrollo y recolección de pruebas durante el proceso de investigación.

De ser encontrados culpables por el tribunal federal de distrito, Zhen y Wu podrían recibir una pena máxima de hasta 20 años de prisión cada uno. La sentencia definitiva será determinada por un juez federal con base en las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales correspondientes a la gravedad del delito transnacional.