EE. UU. impone sanciones masivas a petroleras rusas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de nuevas y "masivas" sanciones contra las dos principales compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil. Esta medida se toma como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

Scott Bessent, titular del Tesoro, declaró que estas acciones buscan debilitar la capacidad financiera del Kremlin: "Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin", afirmó en un comunicado.

El presidente Donald Trump describió las medidas como "sanciones masivas" y expresó su esperanza de que ejerzan presión: "Producen mucho petróleo, esperemos que [las sanciones] ejerzan presión y que él (Putin) se vuelva más sensato. Igual que [el presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski", comentó el mandatario en el Despacho Oval.

Rosneft, una empresa estatal rusa, es un actor clave en el mercado global, produciendo cerca del 6% del crudo mundial y casi la mitad del de Rusia. Junto con Lukoil, ambas compañías exportan un total de 3.1 millones de barriles de crudo al día.

Aunque ambas empresas ya estaban previamente sancionadas por EE. UU., las nuevas medidas extienden el alcance de las sanciones a las petroleras rusas para incluir a sus filiales y empresas vinculadas en las que posean más del 50% de participación, ya sea directa o indirectamente. El Tesoro defendió que la acción tiene el objetivo de "mermar la capacidad del Kremlin" y reiteró la voluntad de Washington de encontrar una "resolución pacífica de la guerra" en Ucrania.