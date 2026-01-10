China y Rusia podrán comprar crudo venezolano gestionado por Trump

Trump invita a China y Rusia a comprar crudo de Venezuela gestionado por EU 'que necesiten'. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó este viernes a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington 'que necesiten' y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero.

'Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten', dijo en una reunión en la Casa Blanca con directivos de petroleras para tratar la reconstrucción del sector en Venezuela.

La cita con ejecutivos de grandes multinacionales petroleras como Chevron o Exxon, o la española Repsol o la italiana Eni, se produce tras la captura por fuerzas estadounidenses del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el anuncio de que Washington se encargaría de comercializar millones de barriles de crudo de esa nación tras un pacto con su Gobierno interino.

El republicano, que ya había prometido que negociaría con las petroleras la revitalización de la 'severamente deteriorada' industria de hidrocarburos en Venezuela, advirtió que si Washington no hubiera asumido el control del crudo venezolano 'China habría entrado allí y Rusia también habría entrado allí'.

Trump agregó que espera que las compañías de crudo construyan nuevas instalaciones en lugar de solo 'una simple renovación'.

'Espero que construyan todo completamente nuevo, que eliminen la vieja chatarra que ha estado allí durante tantos años y que lo hagan de la manera correcta. Van a estar (las petroleras) allí mucho tiempo. Si llegamos a un acuerdo, si cerramos un trato, van a estar allí mucho tiempo', indicó.

Antes de la reunión, Trump había pedido disculpas a las compañías a las que no habían podido recibir este viernes por falta de espacio y adelantó que los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Interior, Doug Burgum, 'recibirán durante la próxima semana' a los que no estuvieron hoy en la Casa Blanca.