Marcha del PSUV en Venezuela exige libertad de Nicolás Maduro

El PSUV llamó a máxima movilización este 10 de enero tras captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha convocado a sus simpatizantes a una "gran marcha nacional" este sábado 10 de enero de 2026, coincidiendo con el cumplimiento de una semana de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

PSUV ha hecho un llamado a la "máxima movilización" ciudadana para exigir la "libertad pronta" de ambos líderes, quienes fueron detenidos por fuerzas de Estados Unidos en medio de ataques en la capital y estados cercanos.

Contexto de la movilización por la libertad de Nicolás Maduro

Desde que se produjo la captura, activistas del partido de gobierno y diversas autoridades oficialistas se han movilizado diariamente, principalmente en Caracas, para repudiar lo que califican como un "secuestro".

Para la jornada del sábado 10 de enero de 2026, se espera la participación de figuras clave como la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández.

Antecedentes de la detención de Nicolás Maduro

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026, tropas estadounidenses realizaron una operación en varios puntos de Caracas y regiones vecinas como La Guaira, Aragua y Miranda.