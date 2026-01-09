CDHEC reporta 24 quejas en diciembre: Piedras Negras y Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Durante el mes de diciembre, la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), con sede en esta ciudad, recibió 24 quejas, con lo que cerró el 2025 con un total de 319 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos.

Quejas recibidas en diciembre

Manuel Isaac López Soto, titular de la Visitaduría, informó que la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras concentró el mayor número de señalamientos en el último mes del año, con seis quejas.

En segundo lugar, se ubicó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, con cuatro denuncias contra distintas corporaciones que la integran, mientras que la Policía Municipal de Allende fue señalada en una queja.

Asimismo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la Fiscalía General del Estado, acumuló tres quejas, además de dos denuncias presentadas contra agentes del Ministerio Público.

Motivos de las quejas

En el ámbito federal, se recibieron dos quejas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una más contra personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), las cuales fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En cuanto a los principales motivos de las quejas, la CDHEC detalló que nueve correspondieron a ejercicio indebido de funciones, ocho a detención arbitraria, cinco a prestación indebida del servicio público y cuatro a lesiones.