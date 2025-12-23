Donald Trump anuncia incentivos económicos para migrantes indocumentados

En una de las medidas más polémicas de su administración, el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció este martes un programa de incentivos económicos para acelerar la salida de personas indocumentadas. El plan ofrece un pago de 1,000 dólares a cada migrante que acepte abandonar el país de manera voluntaria —un proceso denominado "autodeportación"— antes de que concluya el presente año.

El programa, que ya ha comenzado a circular a través de canales oficiales y redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), establece el 31 de diciembre de 2025 como la fecha límite para que los interesados se inscriban y abandonen el territorio estadounidense bajo este esquema de "retorno asistido".

Objetivo: Reducir la población indocumentada antes de 2026

Esta medida forma parte de la estrategia de "tolerancia cero" y deportaciones masivas que Trump ha prometido intensificar a partir del 1 de enero de 2026. Según fuentes de la Casa Blanca, el objetivo es reducir la carga logística y los costos operativos que implican las redadas y detenciones a gran escala.

"Queremos que regresen a sus países de origen de forma ordenada. Esta es una oportunidad de oro para quienes desean evitar las consecuencias legales y las restricciones de reingreso permanente que vendrán con las deportaciones forzosas en enero", señaló un alto funcionario de la administración.

Condiciones y críticas al programa

Para acceder al incentivo de 1,000 dólares, los migrantes deben:

- Registrarse en el portal oficial del DHS.

- Presentar un plan de viaje (boleto de avión o autobús) pagado por ellos mismos o mediante el apoyo del programa.

- Firmar una renuncia voluntaria a cualquier proceso de asilo o alivio migratorio pendiente.

Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa del migrante han calificado esta iniciativa como "una medida de coerción disfrazada de ayuda". Los críticos argumentan que el monto es insuficiente para reiniciar una vida en sus países de origen y que el programa se aprovecha del miedo generado por las recientes amenazas de despliegues militares en las fronteras y ciudades santuario.

Un clima de incertidumbre para el cierre de año

El anuncio ha generado un clima de alta tensión y confusión en las comunidades migrantes a lo largo de todo Estados Unidos. Mientras algunos consideran el pago como una salida menos traumática frente a la inminente llegada de los operativos masivos de 2026, la mayoría de los defensores legales advierten que aceptar la "autodeportación" implica perder derechos legales que podrían ser defendidos en tribunales ante un juez de inmigración.

Con el reloj en contra, se espera que el flujo de personas hacia las fronteras y aeropuertos aumente en la última semana del año, mientras el gobierno de Trump prepara lo que denomina el "operativo de seguridad nacional más grande de la historia" para el inicio del próximo ciclo anual.