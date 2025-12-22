Desaparece foto de Donald Trump en archivos de Epstein: ¿Censura?

Una nueva e intensa controversia ha estallado en torno a la reciente liberación de los archivos del caso Jeffrey Epstein. Investigadores, periodistas y usuarios de redes sociales denunciaron este domingo la repentina desaparición de una fotografía de Donald Trump de la biblioteca digital oficial gestionada por el Departamento de Justicia (DOJ), apenas horas después de haber sido publicada junto con el primer paquete masivo de documentos.

La imagen en cuestión, que mostraba al actual mandatario estadounidense en un entorno social junto al fallecido magnate y su cómplice Ghislaine Maxwell, figuraba originalmente en el micrositio justice.gov/epstein. Sin embargo, diversos reportes técnicos confirman que el enlace directo a la fotografía ahora arroja un error o ha sido redirigido, lo que ha desatado acusaciones de censura selectiva y manipulación de la evidencia histórica.

La eliminación de la fotografía de Trump genera sospechas de censura selectiva.

La desaparición de este material gráfico ocurre en un momento crítico, ya que la administración de Trump está bajo la lupa tras la aprobación de la ley que obligó a desclasificar más de 300 gigabytes de información. Aunque el presidente ha insistido en que su relación con Epstein terminó abruptamente en 2004, la exclusión de registros visuales donde él aparece ha generado un "efecto Streisand", atrayendo más atención sobre los vínculos que intentaban minimizase.

Fuentes cercanas al Departamento de Justicia sugirieron que la remoción podría deberse a "ajustes técnicos" o a la necesidad de aplicar filtros de privacidad adicionales para proteger a terceras personas que también aparecen en las capturas. No obstante, críticos y legisladores de la oposición han señalado que es sospechoso que la única fotografía eliminada hasta el momento sea la del jefe del Ejecutivo, mientras que las de figuras como Bill Clinton o Michael Jackson permanecen accesibles y con alta visibilidad.

Críticos exigen transparencia tras la remoción de la imagen del presidente.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, no ha emitido un comunicado específico sobre esta fotografía en particular, pero reiteró que el proceso de carga de archivos es complejo y que el sistema podría presentar inestabilidades debido al alto volumen de tráfico. Por su parte, organizaciones de transparencia internacional han exigido que se restaure la totalidad del material original, argumentando que cualquier omisión daña la credibilidad de la investigación y el derecho de las víctimas a la verdad.

El Departamento de Justicia enfrenta presiones por la falta de acceso a la imagen.

A medida que avanza diciembre de 2025, el caso Epstein continúa siendo una "caja de Pandora" para la élite política y social de Estados Unidos. Se espera que en los próximos días se liberen nuevos paquetes de datos que podrían incluir videos y diarios de vuelo adicionales, lo que mantendrá la presión sobre la Casa Blanca para garantizar que no haya intervenciones políticas en la difusión de estos archivos históricos.