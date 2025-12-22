Estados Unidos persigue petrolero sancionado cerca de Venezuela

Estados Unidos mantiene una persecución activa en el mar Caribe para interceptar a un tercer buque petrolero sancionado, en el marco de su ofensiva para frenar el flujo de crudo desde Venezuela, confirmó este domingo a EFE un funcionario estadounidense.

La operación se desarrolla cerca de las costas venezolanas y ocurre un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, transportaba "crudo sancionado" como parte de la llamada "flota fantasma" venezolana.

"La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de un buque sancionado de la flota clandestina que forma parte del esquema ilegal de evasión de sanciones de Venezuela", declaró el funcionario a EFE al ser consultado sobre el operativo en curso.

La fuente añadió que el navío "está enarbolando una bandera falsa y se encuentra bajo una orden judicial de incautación", sin ofrecer más detalles sobre su ubicación o condición actual.

Acciones de la Guardia Costera de Estados Unidos

Medios como CNN y Axios reportaron inicialmente el intento de confiscación e identificaron al buque como el Bella 1, de bandera panameña, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con Irán. De acuerdo con esos reportes, el tanquero habría sido detectado por fuerzas estadounidenses cuando se dirigía a cargar petróleo en Venezuela. Hasta ahora, se desconoce si transporta crudo o cuál es su estatus actual.

Este sería el segundo buque que Washington busca interceptar durante el fin de semana por órdenes del presidente Donald Trump, y el tercero desde que se intensificaron los esfuerzos estadounidenses para cortar la exportación de petróleo venezolano, en el contexto de una mayor presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Detalles sobre el buque Bella 1 y su vinculación con Irán

Un día antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó sobre la incautación del buque Centuries, también con bandera panameña, que, según la Casa Blanca, operaba con "bandera falsa" y formaba parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro".

En ese contexto, la portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, aseguró que el navío "transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada", frente a versiones que señalaban que el tanquero confiscado no estaba incluido en la lista negra de Estados Unidos.

Impacto de las sanciones en la exportación de petróleo venezolano

Las acciones de Estados Unidos reflejan un esfuerzo continuo por parte de la administración para frenar el flujo de crudo desde Venezuela, un país que enfrenta severas sanciones económicas. La flota fantasma venezolana, que opera con buques sancionados, ha sido un objetivo constante en la lucha de Washington contra el régimen de Maduro.