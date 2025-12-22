Donald Trump redefine la presidencia imperial en la Casa Blanca

WASHINGTON- El mes pasado, cuando el presidente Donald Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, utilizó todos los recursos posibles. A la pompa tradicional de una visita formal a la Casa Blanca, añadió algunos toques aún más elegantes: un emocionante sobrevuelo militar, una procesión de caballos negros y mesas largas y majestuosas para la fastuosa cena en el Salón Este, en lugar de las típicas mesas redondas.

Las inusuales ostentaciones les resultaron familiares a los sorprendidos veteranos de la Casa Blanca que prestaban atención. Solo dos meses antes, el rey Carlos III del Reino Unido dio la bienvenida a Trump a una visita de Estado que incluyó, sí, un emocionante sobrevuelo militar, una procesión de caballos negros y una mesa larga y majestuosa para la fastuosa cena en el Salón de San Jorge del Palacio de Windsor.

Trump adopta elementos de la realeza en sus visitas oficiales.

En el primer año de su regreso al cargo, Trump ha adoptado sin reparos los atavíos de la realeza, del mismo modo que ha hecho valer un poder prácticamente desenfrenado para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su gusto. Tanto en la pompa como en las normas, Trump ha establecido una nueva y más audaz versión de la presidencia imperial que va mucho más allá incluso de la asociada a Richard Nixon, para quien se popularizó el término hace medio siglo.

Ya no se contiene, o ya no lo contienen, como en el primer mandato. El Trump 2.0 es un Trump desatado. Los adornos dorados del Despacho Oval, la demolición del ala este para sustituirla por un enorme salón de baile, el enlucido de su nombre y su cara en edificios gubernamentales y ahora incluso en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, la designación de su propio cumpleaños como día festivo de entrada gratuita en los parques nacionales: todo ello habla de un engrandecimiento personal y una acumulación de poder con escasa resistencia por parte del Congreso o la Corte Suprema.

La transformación de la Casa Blanca refleja el nuevo estilo de Trump.

Casi 250 años después de que los colonos estadounidenses se deshicieran de su rey, esto es posiblemente lo más cerca que ha estado el país, durante una época de paz general, de la autoridad centralizada de un monarca. Trump se encarga de reinterpretar una enmienda constitucional y de destruir agencias y departamentos creados por el Congreso. Dicta a las instituciones privadas cómo gestionar sus asuntos. Envía soldados a las calles estadounidenses y libra una guerra no autorizada contra barcos no militares en el Caribe. Utiliza abiertamente las fuerzas del orden para lo que su propia jefa de gabinete denomina 'ajustes de cuentas' contra sus enemigos, proporciona indultos a aliados favorecidos y equipara la crítica a la sedición, que puede castigarse con la muerte.

Las acciones de Trump alteran el equilibrio de poder en Washington.

La reinvención de la presidencia por parte de Trump ha alterado el equilibrio de poder en Washington de formas profundas que pueden perdurar mucho después de que él abandone la escena. La autoridad que ha sido capturada por una rama del gobierno rara vez se devuelve de forma voluntaria. Las acciones que antes escandalizaban al sistema pueden acabar considerándose normales. Mientras otros presidentes desafiaban los límites, Trump los ha roto por completo y ha desafiado a cualquiera a detenerlo.