Donald Trump reduce apoyo militar a la OTAN en Europa: preocupación entre aliados

Donald Trump prepara un nuevo ajuste en la estrategia militar de Estados Unidos dentro de la OTAN, con el objetivo de reducir los recursos y capacidades militares que Washington pondría a disposición de los aliados europeos en caso de una crisis o conflicto armado.

De acuerdo con fuentes cercanas al tema, la administración estadounidense informará esta semana a los miembros de la alianza sobre la decisión de disminuir su participación dentro del llamado Modelo de Fuerzas de la OTAN, un mecanismo mediante el cual cada país define las tropas y recursos que podría aportar durante una emergencia militar.

La medida forma parte de la política impulsada por Trump, quien ha insistido en que los países europeos deben asumir una mayor responsabilidad en la defensa del continente y depender menos de Estados Unidos.

¿Qué se discutirá en la reunión de la OTAN?

Aunque los detalles específicos del ajuste no han sido revelados públicamente, las fuentes señalaron que el Pentágono planea comunicar formalmente su intención durante una reunión de altos funcionarios de defensa de la OTAN que se celebrará en Bruselas.

El cambio representaría una de las señales más claras hasta ahora de que Washington pretende transferir gradualmente mayores responsabilidades militares a sus aliados europeos.

Elbridge Colby, uno de los principales responsables de política del Pentágono, ha defendido públicamente la idea de que Europa tome la delantera en materia de defensa convencional, mientras Estados Unidos mantendría su respaldo nuclear como garantía de seguridad para la alianza.

Reacciones de los aliados europeos

La posible reducción del compromiso militar estadounidense ha generado inquietud dentro de la OTAN, especialmente entre países europeos que temen un distanciamiento cada vez mayor de Washington.

En semanas recientes, la administración Trump ya había anunciado planes para reducir alrededor de 5 mil soldados estadounidenses desplegados en Europa, incluida la cancelación de una brigada militar en Polonia.

La decisión provocó críticas dentro del Congreso estadounidense y aumentó las dudas sobre el futuro de la cooperación militar entre Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, algunos funcionarios de la OTAN consideran que el cambio era previsible debido a la presión constante de Trump para que los países europeos incrementen su gasto en defensa.

Declaraciones de Mark Rutte

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció que la decisión estadounidense no resulta sorpresiva dentro del contexto actual de la alianza.

"Era de esperar", declaró Rutte durante una conferencia en Bruselas, donde señaló que la OTAN busca reducir su dependencia de un solo país para garantizar la seguridad colectiva.

A pesar de las tensiones, diplomáticos europeos aseguran que todavía existe confianza en que Estados Unidos acudiría en defensa de sus aliados en caso de una amenaza militar directa.

Tensiones políticas entre Estados Unidos y Europa

La relación entre Washington y varios gobiernos europeos atraviesa un periodo de tensión debido a diferencias sobre gasto militar, política exterior y seguridad internacional.

Trump y sus asesores han criticado repetidamente a los aliados europeos por depender de la protección militar estadounidense sin destinar suficientes recursos a sus propios ejércitos.

Al mismo tiempo, algunos gobiernos europeos argumentan que están fortaleciendo sus capacidades militares, aunque advierten que ese proceso requiere tiempo e inversiones de largo plazo.

Las diferencias recientes sobre temas como Groenlandia, la política hacia Irán y las prioridades estratégicas de la OTAN también han contribuido a aumentar la presión dentro de la alianza transatlántica.

La próxima cumbre de líderes de la OTAN, programada para julio en Turquía, podría convertirse en un escenario clave para definir el futuro del papel de Estados Unidos dentro del bloque militar occidental.