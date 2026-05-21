Acusan a Raúl Castro por presunta conspiración para eliminar a ciudadanos estadounidenses

El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por presunta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en un caso relacionado con el derribo de avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” ocurrido hace casi tres décadas.

El anuncio fue realizado el 20 de mayo por Todd Blanche, quien informó que Castro enfrenta además cargos por destrucción de aeronaves y asesinato.

Las acusaciones se derivan de los hechos registrados el 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas de la organización civil “Hermanos al Rescate” fueron derribadas. En el incidente murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses. En ese momento, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba.

¿Qué ocurrió en el derribo de avionetas?

Hasta ahora, continúa la discusión sobre si el ataque ocurrió en espacio aéreo internacional o dentro del territorio cubano. Sin embargo, las autoridades estadounidenses sostienen que el exmandatario cubano tendría responsabilidad en el caso.

Horas después de darse a conocer la acusación, el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó públicamente la decisión de Estados Unidos. A través de redes sociales, aseguró que la acción carece de fundamentos jurídicos y afirmó que busca justificar posibles agresiones militares contra la isla.

Reacción del gobierno cubano

El mandatario cubano también defendió que las acciones realizadas por su país en aquel momento se dieron en el marco de la legítima defensa y sin violar el derecho internacional.

En caso de ser declarado culpable, Raúl Castro podría enfrentar cadena perpetua o incluso pena de muerte por los cargos relacionados con asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Además, los cargos por destrucción de aeronaves contemplan hasta cinco años de prisión por cada uno.