De no creer: Detienen a TRES MEXICANOS en Nigeria por laboratorio clandestino

La Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) informó el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina que presuntamente era operado por una red criminal integrada por miembros nigerianos y mexicanos.

El operativo fue realizado por la Unidad de Operaciones Especiales en una zona boscosa del área de Ijebu, en el estado de Ogun, donde las autoridades localizaron un centro de producción de droga a gran escala y arrestaron a varios presuntos integrantes de la organización.

Entre los detenidos se encuentran los ciudadanos mexicanos Nemecto Martínez Félix, de 46 años; Jesús López Valles, de 40; y Juan Carlos Torrero, de 51, señalados por las autoridades como técnicos especializados en la fabricación de metanfetamina.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue ocurrió el sábado 16 de mayo de 2026 tras varios meses de trabajos de inteligencia. Durante la intervención, agentes aseguraron el laboratorio mientras varios sospechosos procesaban sustancias ilícitas.

También fueron arrestados los nigerianos Nwankwo Sunday Christian, Igwe Abuchi Remijus, Ifeanyichukwu Chibuike Joshua y Egwuonwu Uchenna Victor.

Acciones de la autoridad

En una operación paralela, otro grupo táctico detuvo en Lagos a Anochili Innocent, identificado como líder de la organización. En el inmueble fueron localizados los pasaportes y teléfonos móviles de los tres mexicanos capturados.

La NDLEA detalló que especialistas químicos y forenses aseguraron 2,419.48 kilogramos de materiales químicos, incluyendo metanfetamina líquida y cristalizada. El cargamento fue valuado en aproximadamente 362 millones de dólares en el mercado internacional.