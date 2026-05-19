Trump plantea a Xi coordinación con Rusia frente a la Corte Penal Internacional

Financial Times: Trump habría planteado a Xi coordinación con Rusia frente a la Corte Penal Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría propuesto a su homólogo chino Xi Jinping explorar una coordinación junto con Rusia frente a la Corte Penal Internacional, de acuerdo con información publicada por el diario británico Financial Times.

Según el reporte, la conversación habría ocurrido durante la reciente visita de Trump a Beijing, donde sostuvo reuniones privadas con el mandatario chino. El medio citó fuentes familiarizadas con el encuentro, aunque hasta el momento la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la información.

Trump y Xi Jinping se reunieron en Beijing para discutir temas internacionales.

Estados Unidos, China y Rusia no reconocen a la CPI

Tanto Estados Unidos como China y Rusia mantienen posturas críticas respecto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ninguno de los tres países reconoce plenamente la autoridad del tribunal sobre sus asuntos internos ni acepta su jurisdicción por encima de las leyes nacionales.

En el caso de Rusia, la tensión con la CPI aumentó después de que el tribunal emitiera en 2023 una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra relacionados con el conflicto en Ucrania.

La Corte Penal Internacional no es reconocida por Estados Unidos, China y Rusia.

Trump mantiene postura crítica hacia organismos internacionales

El actual gobierno estadounidense también ha incrementado sus críticas hacia organismos internacionales y tribunales multilaterales. Durante este año, la administración Trump anunció sanciones económicas y restricciones contra funcionarios vinculados a la CPI, argumentando que el tribunal ha realizado acciones consideradas ilegítimas por Washington.

La postura forma parte de una política exterior más confrontativa frente a instituciones internacionales como la ONU, acuerdos climáticos y organismos judiciales multilaterales.

La administración Trump ha criticado a organismos internacionales como la CPI.

China mantiene postura más moderada

Aunque China tampoco reconoce la jurisdicción total de la Corte Penal Internacional, Beijing ha mantenido una postura menos confrontativa que Washington o Moscú. En distintos momentos, el gobierno chino ha respaldado investigaciones internacionales impulsadas por la CPI en conflictos específicos relacionados con países africanos y otras regiones.

Hasta ahora, ni China ni Rusia han emitido comentarios públicos sobre el reporte publicado por Financial Times.