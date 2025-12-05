Donald Trump recibe el premio FIFA de la Paz en Washington

Gianni Infantino le entrega a Donald Trump el Premio FIFA de la Paz

No era el premio que él tenía en mente, pero Donald Trump finalmente sí se llevó a casa un premio de paz.

Trump fue el ganador del "Premio de la Paz de la FIFA" inaugural, que la organización de fútbol otorgó durante el sorteo de la Copa del Mundo en Washington.

El ganador del premio no fue ninguna sorpresa. Trump había sido considerado el vencedor desde que la FIFA anunció la creación del premio hace un mes, diciendo que buscaría "reconocer a individuos que hayan tomado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz".

La FIFA anunció el premio semanas después de que el Comité Noruego del Nobel pasara por alto a Trump para su prestigioso Premio Nobel de la Paz en octubre. Trump había estado intentando obtener el galardón, del que volvió a decir esta semana que lo merecía por poner fin a una variedad de conflictos.

Tuvo que conformarse con el premio recién inventado, entregado por el órgano rector del fútbol, con el presidente de la FIFA Gianni Infantino entregándoselo personalmente a Trump durante el sorteo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Detalles sobre el premio FIFA de la Paz

En el periodo previo a la Copa del Mundo del próximo verano, el jefe de la FIFA ha aparecido junto a Trump en al menos media docena de ocasiones. Asistió a la investidura de Trump en enero y ha visitado Washington múltiples veces desde entonces.

Se sentó en primera fila durante la firma de un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo que Trump celebró en Washington en la víspera del sorteo.

"Has hecho un trabajo fantástico. Un gran líder en el deporte", dijo Trump sobre Infantino después de verlo entre el público.

Trump se sentó en un palco con Infantino para la final del Mundial de Clubes este verano, y el presidente estadounidense subió al escenario en medio de las celebraciones del trofeo, para desconcierto de los jugadores. Trump dijo que la FIFA en realidad le había regalado el trofeo original del torneo. La FIFA hizo uno nuevo antes del partido que ganó el Chelsea.

En agosto, Trump recibió a Infantino en el Despacho Oval para anunciar el Kennedy Center como sede del sorteo de la Copa del Mundo. El presidente de la FIFA estuvo presente mientras Trump afirmaba que el presidente ruso Vladímir Putin, cuyo país ha sido excluido de la competición futbolística desde que invadió Ucrania, podría asistir al Mundial de 2026, que tendrá partidos en EE.UU., Canadá y México.

Infantino también asistió a la ceremonia de firma del alto el fuego en Gaza que Trump celebró en octubre. Dijo en el evento, celebrado en Egipto, que Trump "ha derribado barreras y ha construido puentes" hacia la paz mundial.

Reacciones de Donald Trump y Gianni Infantino

El jefe de la FIFA apareció nuevamente en el Despacho Oval en noviembre para presentar un proceso acelerado de visas para los poseedores de boletos del Mundial.

Los juegos del próximo año se celebrarán en 16 ciudades de América del Norte, comenzando el 11 de junio de 2026. El partido final se jugará en Estados Unidos el 19 de julio. Se espera que sean los juegos más concurridos en la historia de la Copa del Mundo, con un número sin precedentes de 48 equipos participando.

Los presidentes de los países anfitriones suelen estar involucrados en los eventos. Putin participó en el sorteo de la Copa del Mundo 2018 en Moscú. El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, estuvo en el escenario en Doha en 2022.

Infantino ha reconocido su creciente relación con Trump, diciendo que considera al presidente un "amigo cercano".

"Es muy útil en todo lo que hacemos para el Mundial", dijo Infantino sobre Trump durante un foro empresarial en Miami el mes pasado. "Está realmente comprometido. Tiene una energía increíble. Hace lo que dice y dice lo que piensa. Por eso tiene tanto éxito".

Infantino no está solo en el mundo del fútbol global como admirador del presidente estadounidense, ya que Trump recibió recientemente a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca para una cena en honor al príncipe heredero de Arabia Saudita. Ronaldo juega para el club saudí Al-Nassr FC.

"Es uno de los tipos que puede ayudar a cambiar el mundo", dijo Ronaldo sobre Trump.

Infantino fue visto en una selfie grupal que Ronaldo publicó después de la cena del 18 de noviembre.