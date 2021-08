Dos tercios en EU demeritan guerra en Afganistán

En un ambiente de polarización nacional debido al manejo que el presidente Joe Biden está haciendo del retiro de las tropas estadunidenses, la mayoría de los estadunidenses duda que la guerra en Afganistán haya valido la pena.

De acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center, dos tercios de los estadunidenses considera que no tuvo resultados positivos.

Mientras que 47% aprueba la gestión de Biden de los asuntos internacionales, y 52% aprueba a Biden en materia de seguridad nacional.

Mark Sohl, de 62 años, de Topeka, Kansas, dijo que "no valía la pena perder más vidas estadunidenses". Agregó: "Después de 20 años, tienes que soltarte".

Aunque casi la mitad considera que las tropas de EU deberían permanecer en Afganistán tras ver escenas de terror y gente tratando de huir de los talibanes, que tomaron el país el domingo pasado.

Deborah Fulkerson de Pueblo, Colorado, cree que sería prudente que Estados Unidos permaneciera en Afganistán.