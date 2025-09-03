EE.UU. lanza ataque contra barco con drogas procedente de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes la ejecución de un ataque letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico que zarpó desde Venezuela. El operativo, realizado en aguas internacionales del Caribe, dejó un saldo de 11 personas muertas, identificadas como miembros de la organización Tren de Aragua, designada como grupo narcoterrorista por Washington.

El presidente Donald Trump informó a través de su red Truth Social que el ataque fue ordenado por él y llevado a cabo por el Comando Sur del ejército estadounidense. "Fue un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua que transportaban drogas con destino a Estados Unidos", señaló.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio ratificó la información desde su cuenta en X (antes Twitter), donde publicó además un video que muestra una embarcación siendo atacada por una aeronave militar. Según Rubio, el barco estaba operado por una organización narcoterrorista reconocida oficialmente por EE.UU.

Un vocero del Pentágono calificó la acción como un "ataque de precisión", y reiteró que el objetivo era una entidad previamente clasificada como amenaza global. En febrero, la administración Trump había incluido al Tren de Aragua en su lista de terroristas internacionales y ha señalado reiteradamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como líder de esta y otras redes delictivas como el cartel de los Soles.

La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. Caracas rechazó la versión estadounidense y acusó a Washington de utilizar inteligencia artificial para fabricar el video del ataque. El presidente Maduro, en cadena nacional, afirmó que se trata de un montaje y acusó a Marco Rubio y "la mafia de Miami" de estar detrás de una campaña de desestabilización.

"Ellos quieren nuestro petróleo, lo quieren gratis", declaró Maduro, al tiempo que aseguró que el país está en "máxima preparación" ante una posible confrontación militar.

El conflicto se intensifica en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el Caribe. Reportes recientes indican la llegada de siete buques de guerra, incluido uno con capacidad nuclear, y el despliegue de hasta 4.500 elementos de la Marina.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia para desmantelar redes de narcotráfico y organizaciones criminales en la región, aunque evitó dar cifras concretas o detalles operativos.

El mes pasado, Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusa de ser uno de los principales narcotraficantes del mundo. Las tensiones siguen escalando, pero hasta el momento no se ha producido un enfrentamiento directo entre ambos países.