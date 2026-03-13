Líder supremo de Irán se encuentra gravemente herido: Washington

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos afirmó este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, cuya identidad ha sido objeto de intensas especulaciones tras la reciente transición de poder, se encuentra gravemente herido y con el rostro desfigurado. Según informes de inteligencia presentados por funcionarios de la Casa Blanca, las lesiones habrían sido resultado de un reciente incidente violento o un ataque directo en medio de la inestabilidad interna que atraviesa la nación persa, lo que añade una nueva capa de incertidumbre a la crisis en el Medio Oriente.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, las agencias de inteligencia estadounidenses han obtenido pruebas visuales y testimonios que confirman que el sucesor en el mando iraní requiere atención médica especializada de forma permanente. La condición física del nuevo líder, descrita como crítica pero estable, habría sido el motivo principal por el cual no se han realizado apariciones públicas televisadas o discursos directos a la nación en las últimas semanas, limitándose únicamente a comunicados escritos emitidos por los canales oficiales del Estado.

La situación del liderazgo iraní

La Casa Blanca señaló que el hecho de que el líder iraní esté desfigurado y herido impacta directamente en la estructura de mando del país, sugiriendo que existe una pugna interna por el control real de las decisiones estratégicas. Funcionarios de Washington indicaron que esta vulnerabilidad física está siendo ocultada por la Guardia Revolucionaria para evitar un colapso en la moral de las fuerzas armadas y de la población civil, especialmente tras el reciente anuncio del retiro de Irán del Mundial 2026.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. ha utilizado esta información para cuestionar la legitimidad y la capacidad de gobierno del nuevo régimen en Teherán. La narrativa de una administración "en las sombras" o dirigida por un líder incapacitado refuerza la postura de máxima presión económica y diplomática que el presidente Donald Trump ha reactivado contra Irán. Analistas de seguridad internacional advierten que la difusión de estos detalles médicos busca desestabilizar la imagen de invulnerabilidad que el gobierno iraní intenta proyectar hacia el exterior.

Reacciones en Irán y el contexto internacional

Hasta el momento, las autoridades de Irán no han emitido una respuesta oficial para desmentir o confirmar el estado de salud de su máximo dirigente. Medios locales en Teherán mantienen una estricta censura sobre cualquier información relacionada con la integridad física de la cúpula del poder, calificando los reportes extranjeros como propaganda de guerra y desinformación orquestada por Occidente. Sin embargo, la ausencia de pruebas de vida recientes ha alimentado las dudas en la comunidad internacional y entre los aliados regionales de la república islámica.

La revelación de la inteligencia estadounidense ocurre en un punto de máxima tensión geopolítica, donde cada detalle sobre la salud del liderazgo iraní tiene repercusiones en los mercados petroleros y en la seguridad de las rutas comerciales. Mientras Washington sostiene que el nuevo líder está inhabilitado por sus heridas, el mundo observa con cautela la evolución de una crisis que amenaza con reconfigurar el equilibrio de poder en una de las regiones más volátiles del planeta durante este 2026.