Embajador de Irán plantea jugar en México por seguridad en Mundial 2026

Donald Trump advirtió que no garantiza seguridad a Irán en el Mundial 2026; embajador plantea que selección juegue sus partidos en México.

La participación de Irán en el Mundial 2026 se encuentra en riesgo tras las declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que no puede garantizar la seguridad de la selección si juega en Estados Unidos.

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El mensaje de Donald Trump, difundido en su red social Truth Social, encendió la polémica en medio de la tensión política entre ambos países.

Mientras tanto, el embajador de Irán, Abolfazl Pasandideh, reiteró que jugar en México sería una alternativa viable ante los problemas logísticos y de visado.

Irán podría jugar sus partidos del Mundial 2026 en México

La selección de Irán podría jugar sus partidos del Mundial 2026 en México, aseguró el embajador de ese país en México, Abolfazl Pasandideh.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el embajador de Irán aseguró que Irán mantiene interés de jugar el Mundial 2026.

Sin embargo, compartió que debido a los problemas de logística que enfrenta su selección para ingresar a Estados Unidos, jugar el Mundial 2026 en México sería una buena opción.

Estos son los partidos programados actualmente para Irán:

15 de junio vs Nueva Zelanda | Inglewood

21 de junio vs Bélgica | Seattle

26 de junio vs Egipto | Seattle.