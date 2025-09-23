Elon Musk y su padre: distanciamiento por acusaciones de abuso

Acusan al padre de Elon Musk de abuso sexual infantil... ´ha hecho casi todas las cosas malas que se puedan imaginar´ El empresario tecnológico Elon Musk vuelve a estar bajo los reflectores, esta vez no por sus compañías, sino por la sombra de su padre, Errol Musk, quien enfrenta graves acusaciones de abuso sexual infantil.

Una investigación del New York Times reveló testimonios, documentos judiciales y entrevistas familiares que apuntan a un patrón de presunto abuso que data de 1993.LA INVESTIGACIÓN DEL NEW YORK TIMES

El reportaje expone que Errol Musk, de 79 años, fue señalado en tres investigaciones policiales —dos en Sudáfrica y una en California— por presunto abuso sexual infantil contra cinco de sus hijos e hijastros. · La primera denuncia surgió en 1993, cuando su hijastra de 4 años dijo que él la había tocado en su casa.

· Una década después, la misma víctima lo acusó de comportamientos inapropiados, como olfatear su ropa interior.

· Otros testimonios lo vinculan con el presunto abuso de dos de sus hijas y un hijastro.

· En 2023, familiares denunciaron un nuevo incidente luego de que un hijo de 5 años dijera que Errol le había tocado las nalgas.

Aunque los registros muestran la apertura de investigaciones, Errol Musk nunca ha sido condenado. Él niega los hechos y asegura que su familia ha fabricado las acusaciones para obtener dinero.

EL IMPACTO EN LA VIDA DE ELON MUSK

Las denuncias no solo han afectado a las presuntas víctimas, sino que también han generado un profundo distanciamiento entre Elon Musk y su padre. El magnate de Tesla y SpaceX ha intentado intervenir de manera indirecta, brindando apoyo financiero a algunos familiares y facilitando su estancia en Estados Unidos para alejarlos de Errol.

· En 2010, un familiar envió una carta de cinco páginas a Elon Musk, pidiéndole ayuda y orientación ante la situación.

· Si bien no se sabe si el empresario leyó la carta, un asistente suyo respondió en su nombre.

· Elon ha reconocido en entrevistas que su padre es una figura oscura en su vida. En 2017 declaró a Rolling Stone que Errol "ha hecho casi todas las cosas malas que se puedan imaginar".

Este historial explica por qué Musk mantiene un distanciamiento permanente, a pesar de que su padre insiste en que ambos conservan una relación cercana.

UNA SAGA FAMILIAR MARCADA POR EL ESCÁNDALO

La historia de los Musk parece una novela trágica marcada por conflictos, rupturas y secretos. Errol Musk ha tenido al menos nueve hijos e hijastros con tres mujeres diferentes, y su vida privada está rodeada de controversias.

Entre las revelaciones más perturbadoras está la relación con su exhijastra, a quien presuntamente tocó de niña y con la que más tarde tuvo un hijo cuando ella era adulta. Esta misma mujer ha enfrentado problemas de adicción, mientras su madre, que se casó con Errol en dos ocasiones, lucha con enfermedades mentales.

Las acusaciones, los escándalos familiares y el poder de control que ejerce Errol sobre algunos de sus descendientes han convertido la vida de la familia Musk en una saga multigeneracional de conflictos.