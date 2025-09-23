Presidente Gustavo Petro condena asesinato de músicos colombianos en México

CIUDAD DE MÉXICO – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el Estado de México. En una declaración que generó polémica, el mandatario colombiano culpó a la "guerra contra las drogas" por la muerte de los artistas, señalando que la política antidrogas ha fracasado.

Los músicos, que habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México, fueron localizados sin vida el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Sus muertes han generado conmoción en México y Colombia. Según informes, un mensaje cerca de los cuerpos, presuntamente firmado por la Familia Michoacana, podría revelar las causas de su asesinato, el cual las autoridades mexicanas ya están investigando.

El presidente Petro, en su cuenta de X, lamentó la pérdida de "más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante". Sus palabras, además, reabrieron el debate sobre la descertificación de Estados Unidos a su país y su crítica a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por ser cómplice de una política antidrogas que, a su juicio, no se basa en la ciencia, sino en la geografía de la producción de sustancias.

El gobierno mexicano, a través del gabinete de seguridad y la cancillería, ha expresado a su homóloga colombiana que llevará a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las familias de las víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado a todas las instituciones de seguridad federales que trabajen en coordinación con las fiscalías de la Ciudad y del Estado de México para resolver el caso.