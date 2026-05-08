Trump impulsa la transparencia en ovnis con archivos del Pentágono

El Pentágono publicó el viernes más de 160 archivos relacionados con avistamientos de ovnis que datan de hace casi 80 años, dos días después de que el presidente Trump predijera: “Creo que parte de esto va a ser muy interesante para la gente”.

La divulgación de 162 archivos por parte del Pentágono se produce tras una orden presidencial de febrero que pedía transparencia en torno a “la vida alienígena y extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados (FANI) y los objetos voladores no identificados (OVNI)”. “El pueblo estadounidense ahora puede acceder instantáneamente a los archivos desclasificados del gobierno federal sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP). Los videos, fotos y documentos originales más recientes sobre UAP de todo el gobierno de Estados Unidos están en un solo lugar, sin necesidad de autorización”, dijo el Pentágono en una publicación en X que difundió la publicación de los archivos.

“Mientras que las administraciones anteriores intentaron desacreditar o disuadir al pueblo estadounidense, el presidente Trump se centra en brindar la máxima transparencia al público, que en última instancia puede formarse su propia opinión sobre la información contenida en estos archivos”.

El Pentágono ha hecho accesibles más de 160 archivos sobre avistamientos de ovnis.

En la tanda publicada el viernes se incluyeron vídeos de objetos de aspecto extraño grabados en los cielos de Grecia, Irak, Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos a lo largo de las décadas.

También se publicó un gran número de informes de inteligencia y expedientes del FBI que incluían aparentes testimonios de testigos presenciales e informes públicos sobre posibles avistamientos a lo largo de los años, algunos de los cuales venían con una nota que admitía que la información ya se había hecho pública “parcialmente”.

Los archivos incluyen videos y testimonios de avistamientos en varios países.

La decisión de hacer públicos estos archivos se alinea con el compromiso del presidente Trump de aumentar la transparencia en temas que han sido objeto de especulación durante años. Los documentos revelan no solo avistamientos, sino también la respuesta del gobierno a estos fenómenos, lo que podría cambiar la percepción pública sobre la existencia de vida extraterrestre.

Trump asegura que la transparencia permitirá al público formarse su propia opinión.

La publicación de estos archivos es un paso significativo hacia la transparencia que muchos ciudadanos han exigido, y podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno y el público en temas de fenómenos aéreos no identificados.