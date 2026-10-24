Embajada de México en Francia emite alerta a ciudadanos por protestas

PARÍS — La Embajada de México en Francia emitió este viernes una alerta dirigida a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en territorio francés, recomendándoles extremar precauciones ante la posibilidad de que las manifestaciones programadas para este fin de semana deriven en hechos de violencia, vandalismo y saqueos.

A través de un comunicado difundido en plataformas digitales, la representación diplomática mexicana exhortó a los connacionales a seguir las instrucciones de las fuerzas de seguridad locales, consultar fuentes oficiales sobre la evolución de las marchas y verificar de forma previa la operatividad del transporte público, así como eventuales restricciones de movilidad o cierres de vialidades.

Acciones de la autoridad

La advertencia gubernamental responde al despliegue de seguridad anunciado por el Ministerio del Interior francés, el cual reforzó los operativos policiales para contener probables disturbios durante las movilizaciones ciudadanas. La jornada de protestas ocurre en continuidad a las manifestaciones registradas a mediados de octubre, donde miles de personas salieron a las calles para protestar contra la inflación, la falta de presupuesto educativo y el costo de vida.

Detalles confirmados

Ante este panorama, la sección consular mexicana activó una línea telefónica de atención prioritaria para emergencias y recordó los canales de auxilio de las autoridades francesas. La embajada mantendrá el monitoreo sobre los acontecimientos en las principales ciudades galas para asistir a los viajeros y residentes mexicanos.