Zohran Mamdani informa sobre derechos de inmigrantes en Nueva York

NUEVA YORK — El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió un mensaje en video dirigido a las comunidades hispanas para detallar las garantías legales y los protocolos de actuación que deben seguir en caso de ser abordados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

En el metraje grabado en idioma español, el mandatario municipal enfatizó que las autoridades migratorias no están facultadas legalmente para ingresar a domicilios particulares, centros religiosos, hospitales ni áreas laborales privadas sin presentar una orden judicial firmada explícitamente por un juez de distrito de los Estados Unidos.

El funcionario aconsejó a los residentes solicitar que cualquier documento oficial sea deslizado por debajo de la puerta para revisar los sellos correspondientes antes de permitir el paso. En caso de carecer de una orden emitida por un tribunal, el edil instó a la ciudadanía a ejercer su derecho a negar el acceso verbalmente, mantener la puerta cerrada y conservar el derecho a guardar silencio durante el proceso.

Acciones de la autoridad

Asimismo, Mamdani recordó que las personas interceptadas pueden cuestionar libremente si están detenidas o si tienen libertad para retirarse del sitio. La alcaldía puso a disposición líneas telefónicas gratuitas y confidenciales para ofrecer asesoría legal y acompañamiento a los habitantes de la urbe sin importar su estatus migratorio.