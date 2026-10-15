Fallece Yoo Ji-won tras colapsar en media maratón en Seúl

# Muere influencer y corredora surcoreana tras colapsar a 500 metros de la meta en Seúl

Yoo Ji-won, de 25 años, falleció después de sufrir una emergencia médica durante una media maratón en Corea del Sur. La causa de su muerte aún no ha sido confirmada.

La corredora e influencer surcoreana Yoo Ji-won murió tras desplomarse cuando estaba a punto de concluir una media maratón en Seúl, Corea del Sur. La joven participaba en la Seoul Race 2026, celebrada el domingo 11 de octubre, cuando sufrió una emergencia médica a tan solo 500 metros de la meta.

De acuerdo con información del comité organizador, el incidente ocurrió alrededor de las 8:49 de la mañana, en el kilómetro 20.6 de la competencia, que comprendía una distancia de 21.097 kilómetros.

Tras el colapso, personal de emergencia le brindó atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia a un hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la joven falleció mientras recibía tratamiento.

La organización confirmó el fallecimiento de una participante mediante un comunicado, en el que expresó sus condolencias a la familia y anunció que revisaría las circunstancias del incidente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de la muerte.

¿Quién era Yoo Ji-won?

Yoo Ji-won tenía 25 años y era conocida en Corea del Sur por compartir en redes sociales sus entrenamientos, competencias y estilo de vida relacionado con el deporte.

Además de su faceta como creadora de contenido, cursaba estudios de posgrado en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), donde realizaba investigaciones relacionadas con semiconductores e inteligencia artificial.

La joven había comenzado a correr en 2022 y consiguió destacar en distintas pruebas de larga distancia. En marzo de 2026 completó el Maratón de Seúl en 2 horas, 56 minutos y 32 segundos, con un tiempo inferior a las tres horas.

También participó en otras competencias, donde obtuvo resultados destacados dentro de la categoría amateur, lo que le permitió ganar reconocimiento entre las comunidades de corredores.

Amigo se despide con emotivo mensaje

La identidad de la corredora se dio a conocer después de que su amigo Bummy, también creador de contenido relacionado con el running, compartiera un mensaje de despedida en redes sociales.

El joven relató que participaba en la misma carrera y que pasó cerca del lugar donde ocurrió la emergencia, sin imaginar que la persona atendida era su amiga.

Tras conocer la noticia, acudió al hospital y permaneció ahí durante horas mientras esperaba información sobre su estado de salud.

En su publicación, recordó los entrenamientos y las competencias que compartieron, además de expresar el dolor que le provocó su pérdida.

La muerte de Yoo Ji-won ha generado conmoción entre sus seguidores y la comunidad deportiva de Corea del Sur. Mientras tanto, las autoridades y los organizadores mantienen pendiente la revisión de las circunstancias del caso, sin que hasta ahora se haya establecido públicamente una causa médica definitiva.