Papa León XIV se recupera tras cirugía por cáncer de pulmón

El papa León XIV permanece estable y evoluciona favorablemente después de una operación para extirpar un tumor maligno del pulmón derecho, informó el Vaticano tras la intervención realizada el martes 13 de octubre de 2026 en una clínica de Roma.

De acuerdo con los reportes médicos difundidos por la Santa Sede, la cirugía duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones. Tras el procedimiento, el pontífice recuperó el conocimiento con normalidad, regresó a su habitación y pidió algo de cenar antes de descansar.

El primer informe médico también confirmó que el tejido extraído correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico que ya se contemplaba a partir de los estudios realizados antes de la operación.

Detalles sobre la cirugía realizada al papa en Roma

Un día después de la intervención, el Vaticano informó que León XIV había pasado una noche en calma y que su recuperación avanzaba conforme a lo previsto.

Los controles efectuados durante la mañana incluyeron análisis de sangre y una radiografía de tórax. Según el parte médico, los resultados se encontraban dentro de los parámetros normales para este tipo de cirugía.

Además, el pontífice comenzó a caminar por su habitación, realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual, incluido el desayuno y el almuerzo.

La intervención consistió en la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video. Las fuentes vaticanas señalaron que el tumor fue retirado por completo mediante un procedimiento considerado radical, cuyo objetivo fue eliminar el tejido afectado para evitar que permanecieran células cancerígenas.

Evolución de la salud de León XIV tras la intervención quirúrgica

Aunque la cirugía se desarrolló sin complicaciones, todavía es necesario esperar los resultados de los análisis patológicos para conocer las características precisas del tumor y establecer los siguientes pasos médicos.

De acuerdo con los especialistas consultados en la información original, estos resultados podrían tardar entre 10 y 14 días. A partir de ellos se determinará si la intervención es suficiente o si el Papa requiere tratamientos complementarios, como quimioterapia o radioterapia.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en células glandulares. La necesidad de continuar con un tratamiento dependerá, entre otros factores, de la extensión de la enfermedad y de los resultados de los estudios posteriores.

Por ahora, el Vaticano prevé que León XIV permanezca hospitalizado alrededor de una semana. Sin embargo, no se han adelantado conclusiones sobre posibles terapias adicionales.

Suspensión de actividades públicas del papa por su recuperación

Debido a la operación y al periodo de recuperación, la agenda pública del pontífice quedó suspendida hasta el 20 de octubre.

La situación también genera dudas sobre su viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre. Antes de la intervención, León XIV había dado a entender que mantenía sus planes de realizar la visita, pero la evolución médica y los resultados pendientes serán determinantes para conocer si podrá llevarla a cabo.

La recuperación después de una cirugía pulmonar puede requerir precauciones especiales, incluido evitar los vuelos durante un periodo posterior a la intervención. Por ello, todavía no es posible confirmar cómo evolucionará la agenda internacional del Papa.

Una operación inesperada para el Vaticano

La noticia de la cirugía sorprendió tanto a los fieles como a integrantes de la Santa Sede, especialmente porque León XIV había anunciado apenas dos días antes que los médicos detectaron un nódulo localizado en su pulmón.

Durante el rezo del Ángelus del domingo anterior, el pontífice explicó que el hallazgo se encontraba en una fase temprana y que los especialistas consideraban conveniente retirarlo mediante una operación.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reconoció que la intervención tomó por sorpresa a quienes lo rodean, pues no esperaban recibir esa noticia.

El ingreso del Papa al hospital también reunió a periodistas y fieles que acudieron para conocer su estado de salud y expresarle su apoyo.

Por el momento, los informes médicos mantienen un tono favorable respecto a la recuperación inmediata de León XIV. No obstante, el diagnóstico definitivo y los resultados de los estudios pendientes serán fundamentales para determinar el tratamiento posterior y las posibilidades de retomar sus actividades habituales.