Trump anuncia que la ejecución de Nidal Malik Hasan no será transmitida en vivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 15 de octubre de 2026 que la ejecución de Nidal Malik Hasan, condenado por el ataque armado ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas, no será transmitida en vivo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario confirmó que el procedimiento se realizará mediante fusilamiento. También señaló que los familiares directos de las víctimas tendrán la opción de presenciarlo personalmente, si así lo desean.

Hasan, quien se desempeñaba como mayor del Ejército estadounidense, fue condenado por asesinar a 13 personas y causar heridas a otras 32 durante el ataque perpetrado en las instalaciones militares.

La decisión de no transmitir la ejecución

En su mensaje, Trump defendió la aplicación de la pena capital y sostuvo que los familiares de las víctimas merecen tener la posibilidad de presenciar el cumplimiento de la sentencia.

Trump cuestiona que la ejecución no se transmita públicamente. Aunque confirmó que el procedimiento no será difundido en directo, el presidente estadounidense expresó que una transmisión pública podría haber servido para advertir sobre las consecuencias de cometer actos terroristas.

"Creo que transmitir la ejecución en directo para que todos la vieran podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan", manifestó en su publicación.

Críticas a la evaluación del FBI

Pese a considerar que la difusión podría tener un efecto ejemplarizante, Trump descartó que el procedimiento sea transmitido públicamente y reiteró que la asistencia presencial quedará abierta a los familiares directos de las personas afectadas.

El caso Fort Hood y las críticas al FBI. En su pronunciamiento, Trump también retomó las comunicaciones electrónicas que Nidal Hasan mantuvo con Anwar al-Awlaki, un clérigo radical de origen yemení-estadounidense.

El mandatario cuestionó la evaluación realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Según lo expuesto por Trump, en aquel momento los investigadores determinaron que los correos electrónicos interceptados no constituían una amenaza.

El presidente calificó esa valoración como un error de inteligencia y utilizó el antecedente para defender su postura sobre la necesidad de endurecer las consecuencias contra quienes cometen atentados terroristas.

Los familiares podrán presenciar el procedimiento

La decisión anunciada por Trump establece que la ejecución no tendrá difusión pública en vivo, aunque los familiares directos de las víctimas podrán acudir personalmente para presenciarla.

El caso de Fort Hood continúa siendo uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense. El anuncio presidencial vuelve a colocar el ataque de 2009 en el centro de la atención pública, tanto por las condiciones de la ejecución como por el debate sobre la pena capital y las medidas de prevención del terrorismo.