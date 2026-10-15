Brasil da un paso hacia la semana laboral de 40 horas sin reducir salarios

El Senado de Brasil aprobó la iniciativa promovida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para disminuir la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas, sin que esto implique una reducción en los salarios de los trabajadores. La medida contempla una semana de cinco días laborales y un día adicional de descanso.

La decisión se produce antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 25 de octubre, en la que Lula busca mantenerse en el cargo frente a Flávio Bolsonaro, representante de la derecha y candidato del Partido Liberal.

La reforma laboral busca reducir la jornada semanal a 40 horas, manteniendo los salarios.

La propuesta, conocida por plantear el fin del modelo de seis días de trabajo por uno de descanso, se ha convertido en uno de los temas destacados de la campaña del mandatario. Tras su aprobación en el Senado, el siguiente paso será la promulgación de la iniciativa por parte de Lula, prevista para los próximos días.

Durante el debate legislativo, integrantes de la oposición expresaron objeciones a la reforma. Sin embargo, finalmente se sumaron a los sectores que respaldaron el proyecto. Entre ellos destaca Flávio Bolsonaro, quien inicialmente rechazó la propuesta, pero después manifestó su apoyo ante el interés y la popularidad que esta alcanzó entre la población brasileña.

La aprobación del Senado se produce en un contexto electoral crucial para Lula da Silva.

La reducción de la jornada también ha generado diferencias entre representantes políticos y sectores empresariales. La Federación de Comercio de São Paulo cuestionó la decisión y alertó sobre un posible encarecimiento de la hora de trabajo, además del riesgo de que algunos puestos laborales desaparezcan.

En contraste, el Partido de los Trabajadores defendió la medida al considerar que una semana laboral de 40 horas acercaría a Brasil a las condiciones de países desarrollados, como Finlandia, Noruega y Países Bajos.

La medida genera debate entre sectores políticos y empresariales sobre sus efectos económicos.

La aprobación de la iniciativa ocurre en un momento decisivo para la política brasileña, a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Después de los resultados de la primera ronda, Flávio Bolsonaro reunió el 47 % de los votos, mientras que Lula da Silva obtuvo el 45 %.

En este escenario, la reforma laboral ocupa un lugar relevante en la campaña del actual presidente. Incluso grupos de seguidores de distintos artistas se han movilizado para expresarle su respaldo, en un contexto electoral marcado por la competencia entre ambos candidatos.

La propuesta de reducir el tiempo de trabajo sin afectar los ingresos busca sumar un día de descanso semanal y modificar el esquema laboral vigente, aunque sus posibles consecuencias económicas continúan siendo motivo de discusión.