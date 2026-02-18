Elecciones de mitad de mandato: Demócratas enfrentan retos tras Trump

EU: Demócratas siguen recuperándose de la victoria de Trump pero hay frustración política general. Los demócratas han acumulado una serie de victorias en elecciones especiales recientes, pero una nueva encuesta de AP-NORC concluye que la imagen del partido entre sus propios militantes no se ha recuperado desde la victoria del presidente Donald Trump en 2024.

Solo alrededor de 7 de cada 10 demócratas tienen una opinión positiva de su partido, según el nuevo sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Aunque la abrumadora mayoría de los demócratas todavía se siente bien con respecto a su partido, su valoración es mucho menos positiva de lo que ha sido en el pasado.

Encuesta revela frustración entre demócratas

Aún faltan muchos meses para las elecciones de mitad de mandato y una favorabilidad tibia no necesariamente presagia un fracaso electoral. Otros factores podrían beneficiar a los demócratas este año, incluidas las opiniones ampliamente negativas sobre Trump y otros republicanos. Además, sondeos recientes han encontrado que los independientes tienden a identificarse más con el partido que está fuera del poder, lo que también podría impulsar a los demócratas este año. Históricamente, el partido que no está en la Casa Blanca ha ganado escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Impacto en la comunidad demócrata

Pero la falta de entusiasmo podría ser un problema de más largo plazo para el partido. La favorabilidad de los demócratas hacia su partido se desplomó después de las elecciones de 2024, de 85% en septiembre de 2024 a 67% en octubre de 2025.