Llamarada solar de categoría X activa alerta en especialistas

Una fuerte llamarada solar de categoría X pone en alerta a especialistas, tras una potente explosión en el Sol con 17 erupciones solares en un día.

Además de que esta fuerte llamarada solar de categoría X alerta, pues estas pueden provocar una severa tormenta geomagnética con consecuencias en la Tierra.

La llamarada solar de categoría X1.1 se presentó con 17 erupciones en un solo día.

Este 30 de junio una fuerte llamarada solar de categoría X con 1.1 se presentó con la llegada de 17 erupciones solares en un día.

Dicha llamarada solar de categoría X1.1, significa que fue en extremo intensa, además de que su estallido fue precisado que ocurrió en la región activa 4479 en el Sol.

Los especialistas advierten sobre las posibles consecuencias de una tormenta geomagnética.

Pues aún no hay información suficiente para determinar una tormenta geomagnética provocada por la llamarada solar de categoría X ante una posible eyección de masa coronaria.

La eyección de masa coronaria podría ser la clave para entender el impacto en la Tierra.

Debido a que la presencia de la eyección de masa coronaria sería la prueba del lanzamiento de gran cantidad de material hacia el exterior del Sol.