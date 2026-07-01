Donald Trump no renueva el T-MEC: revisiones anuales con México y Canadá

Estados Unidos decidió no renovar su acuerdo comercial T-MEC con Canadá y México, según declaró el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, por lo que optó en su lugar realizar revisiones anuales del pacto, una medida que corre el riesgo de generar incertidumbre para las empresas que producen bienes en toda Norteamérica.

Trump se desencantó con el acuerdo durante su segundo mandato, en parte porque protegía a amplios sectores del comercio de los aranceles que pretendía imponer y hacía poco por solucionar los déficits comerciales con México y Canadá.

¿Qué motivó la decisión de Trump sobre el T-MEC?

El presidente de EU intentó aumentar la presión antes del 1 de julio, fecha límite para el T-MEC, argumentando que Estados Unidos estaría mejor sin él. Sin embargo, este camino será difícil, dado el apoyo bipartidista al T-MEC en el Congreso, aunque algunos legisladores y sindicatos deseen que se mejore.

Consecuencias de las revisiones anuales del T-MEC

El Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) seguirá vigente durante otra década, siempre y cuando ningún país decida retirarse. Las revisiones anuales, en lugar de una renovación a largo plazo, abren la puerta a años de negociaciones polémicas sobre las normas que rigen las cadenas de suministro en todo el continente y los bajos aranceles, vitales para los fabricantes de automóviles, los agricultores y las empresas energéticas.