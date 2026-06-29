NASA activa respuesta tras terremotos en Venezuela: 58 mil edificios dañados

NASA revela desde el espacio el impacto de los terremotos en Venezuela.

NASA activó su sistema de respuesta tras terremotos en Venezuela; imágenes satelitales revelan daños en 58 mil edificios, sobre todo en La Guaira.

Tras los devastadores terremotos en Venezuela del 24 de junio de 2026, la NASA activó su Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres para apoyar las labores de emergencia.

La NASA proporcionó imágenes satelitales comparativas que evidencian daños estructurales, especialmente en el estado de La Guaira, y estiman que más de 58 mil edificios resultaron afectados.

Estos datos permiten identificar zonas críticas y planificar la distribución de ayuda humanitaria, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con apoyo internacional y participación ciudadana.

Más de 58 mil edificios resultaron dañados tras terremotos en Venezuela.

Las imágenes difundidas por la NASA muestran el territorio venezolano en una escala que marca la zona que sufrió un mínimo cambio hasta uno crítico.

Blanco (cambio menor o ningún cambio significativo)

Amarillo (cambio moderado, requiere validación)

Naranja (fuerte disminución de la retrodispacción, posible cambio estructural importante)

Rojo (disminución de retrodispacción muy fuerte, investigación prioritaria).

De acuerdo con el mapa de la misión conjunta de NISAR, se estima que tras los dos terremotos en Venezuela cerca de 58 mil 870 edificios resultaron dañados o destruidos.