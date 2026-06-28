Gianpiero Fusco enfrenta críticas por video en La Guaira tras terremotos

El creador de contenido fitness Gianpiero Fusco se encuentra en el centro de una intensa controversia digital luego de la difusión de un video filmado en el estado La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los potentes terremotos que sacudieron la nación. La publicación ha encendido las alarmas y el descontento de la opinión pública, que califica su actuación como un acto de insensibilidad y oportunismo mediático frente a la crisis humanitaria actual.

La principal molestia de los ciudadanos radica en los privilegios de movilidad del influencer. En las plataformas digitales abundan las interrogantes sobre cómo Fusco logró evadir los cercos de seguridad y las prohibiciones de tránsito impuestas en las áreas de desastre para registrar su material.

Además, el descontento aumentó al observar que el generador de contenido aparece en las imágenes sin calzado y con el torso descubierto, ignorando por completo los protocolos básicos de seguridad en zonas repletas de escombros y estructuras inestables, lo que ha sido interpretado como una falta de seriedad ante la magnitud del evento.

El descontento colectivo alcanzó su punto más alto debido a las posteriores afirmaciones de Fusco en sus redes sociales, donde vinculó la supervivencia de las víctimas con su estado físico y sus hábitos de vida:

Críticas a la condición de salud: El influencer insinuó que las personas con obesidad, discapacidades motrices o afecciones médicas crónicas no lograron ponerse a salvo debido a sus limitaciones físicas.

Señalamientos hacia los damnificados: Fusco arremetió de forma despectiva contra sectores vulnerables, usando calificativos severos: "Imagínate al vago, al drogadicto... que andaba por ahí todo pegado y no pudo ayudar a su familiar y se murieron también. Que Dios me los compadezca". Asimismo, criticó a quienes denominó "debiluchos", reprochándoles no haber tenido la capacidad física para rescatar a sus parientes enfermos durante la emergencia.

A raíz de la masiva ola de comentarios negativos y el repudio general, Fusco difundió un nuevo material audiovisual intentando aclarar su postura. En su defensa, explicó que durante los movimientos telúricos se encontraba en Caracas y que, al no mantenerse informado a través de los medios de comunicación, no midió el verdadero impacto de la tragedia en el resto del territorio.

El creador de contenido argumentó que al notar relativa normalidad en la capital durante esa noche, asumió erróneamente que la situación no era grave, enterándose de la devastación en La Guaira de forma tardía. Finalmente, se comprometió a usar sus perfiles digitales para colaborar en la búsqueda de ciudadanos desaparecidos como una forma de resarcir el impacto de sus palabras.