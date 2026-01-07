Gobernador de Minnesota declara Estado de Emergencia tras muerte de mujer por ICE

MINNEAPOLIS (AP) — Las autoridades de Minnesota han identificado a la mujer que murió a manos de un agente del Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas (ICE) como Lidia Juárez, una madre de familia de 38 años y de origen guatemalteco. El incidente, ocurrido durante una redada matutina, ha escalado hasta convertirse en una crisis civil, obligando al gobernador del estado a declarar el Estado de Emergencia tras una jornada de incendios y enfrentamientos.

Juárez, quien residía en el complejo de apartamentos de Cedar-Riverside desde hace cinco años, no era el objetivo principal del operativo, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. Sin embargo, se encontraba en la vivienda cuando los agentes federales irrumpieron buscando a un familiar con orden de deportación.

¿Quién era Lidia Juárez?

Familiares y miembros de la comunidad describieron a Juárez como una trabajadora dedicada en una planta local de procesamiento de alimentos y un pilar de su iglesia.

Estatus: Se encontraba en proceso de regularización a través de una solicitud de asilo.

Familia: Deja a tres hijos menores de edad, de 12, 8 y 4 años, quienes se encontraban en la habitación de junto al momento de los disparos.

Causa de muerte: Tres impactos de bala en el torso.

Estado de Emergencia y Guardia Nacional

Ante el aumento de la violencia en las calles, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, firmó una orden ejecutiva para desplegar a la Guardia Nacional. Los manifestantes, indignados por lo que consideran una ejecución extrajudicial, han bloqueado las principales avenidas y se han reportado daños en estaciones de policía y vehículos oficiales.

"Lo que ocurrió hoy es una tragedia que desgarra el tejido de nuestra comunidad. Declaramos el Estado de Emergencia para restaurar el orden, pero también exigimos una rendición de cuentas inmediata por parte de las agencias federales", declaró el gobernador Walz en una conferencia de prensa de emergencia.

Washington defiende el operativo

A pesar del caos en Minneapolis, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han respaldado el actuar del agente, cuyo nombre permanece bajo reserva por motivos de seguridad. La administración de Donald Trump reiteró que los agentes tienen autoridad total para usar fuerza letal si se sienten amenazados, y vinculó indirectamente el incidente con la "resistencia ilegal" a las políticas de seguridad nacional.

Este evento ha profundizado la brecha entre los estados denominados "santuario" y el gobierno federal, mientras organizaciones de derechos humanos anuncian demandas masivas contra el DHS por el uso de tácticas militares en zonas residenciales.