ICE dispara a mujer que protestaba en Minneapolis

Una redada migratoria en un complejo de apartamentos en Minneapolis terminó en tragedia este miércoles, luego de que un agente del Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a una mujer. El incidente ha desatado una ola de protestas inmediatas y ha intensificado el escrutinio sobre las tácticas de deportación masiva implementadas por la administración de Donald Trump en los primeros días de 2026.

El operativo, que comenzó en las primeras horas de la mañana en el vecindario de Cedar-Riverside, tenía como objetivo la detención de varios individuos con órdenes de deportación final. Sin embargo, según testigos y reportes preliminares de la policía local, la situación escaló rápidamente cuando los agentes intentaron ingresar a una de las unidades habitacionales.

De acuerdo con un comunicado oficial de ICE, el agente disparó su arma de servicio en respuesta a lo que percibió como una "amenaza inminente con un arma blanca". La mujer, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente a la espera de la notificación a sus familiares, fue declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencia.

Activistas locales y vecinos que presenciaron los hechos ofrecen una versión distinta. "Escuchamos gritos y luego tres disparos. Ella solo estaba asustada, no hablaba inglés y estaba tratando de proteger a sus hijos", declaró Amara Jalloh, residente del edificio.

Este suceso ocurre en un contexto de máxima tensión migratoria en Estados Unidos. Apenas ayer, se reportó que cadenas hoteleras como Hilton cancelaron reservaciones de agentes federales para evitar que sus instalaciones se usen en estos operativos. El alcalde de Minneapolis condenó el uso de la fuerza letal y exigió una investigación independiente por parte de la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA) de Minnesota. "Nuestra ciudad no debe ser un campo de batalla. La pérdida de una vida humana en estas circunstancias es inaceptable", sentenció.

Mientras tanto, cientos de manifestantes se han congregado frente a las oficinas locales de Seguridad Nacional, portando pancartas con lemas como "Ni una muerte más" y exigiendo el cese de las redadas en zonas residenciales.