Donald Trump autoriza a empresas comerciar oro de Venezuela

Estados Unidos autoriza a sus empresas comerciar oro de Venezuela.

El gobierno de Donald Trump emitió un permiso de venta de parte del oro venezolano a Estados Unidos, situación con la que se relajan las sanciones de Washington contra Caracas desde la caída de Nicolás Maduro a comienzos de año.

Se trata de una licencia para autorizar determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses. La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.

Cabe destacar que los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

La nueva licencia permite a empresas estadounidenses comprar y revender oro venezolano.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la Ley de Minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera, como ya ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero.

Jorge Rodríguez busca reformar la Ley de Minas para atraer inversión extranjera.

Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano. Pero mantiene el control sobre el proceso: el producto generado por la venta de crudo, así como los impuestos vinculados, deben depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Catar.