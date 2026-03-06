Trump descarta negociaciones y exige rendición incondicional de Irán

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos no alcanzará ningún acuerdo con Irán y que solo aceptará su "rendición incondicional". Las declaraciones se producen tras los comentarios de su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, quien indicó que algunos países estaban intentando mediar para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

Trump publicó en su red Truth Social que solo tras la rendición y la elección de un líder aceptable, Washington y sus "maravillosos y valientes aliados" trabajarán para "rescatar a Irán del borde de la destrucción". Asimismo, aseguró que impulsará la economía iraní para hacerla "más grande, mejor y más fuerte que nunca antes".

¿Qué declaró Masud Pezeshkian sobre la mediación?

Por su parte, Pezeshkian señaló en la red X (Twitter) que algunos países habían iniciado esfuerzos de mediación. Aclaró que Irán busca una paz duradera, pero advirtió que defenderá la dignidad y soberanía de la nación ante cualquier intento de subestimarla.

Llamados a desescalar el conflicto

La tensión internacional ha generado llamados a desescalar el conflicto. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exhortó a los Estados implicados a tomar medidas inmediatas para reducir las hostilidades y dar una oportunidad a la paz, instando también a que otros países presionen para retroceder en las acciones bélicas.