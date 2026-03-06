Estados Unidos abre la puerta al oro venezolano: un giro inesperado en la relación entre ambos países

Estados Unidos ha dado un paso que podría transformar el mercado de minerales y la relación política con Venezuela: autorizó a empresas estadounidenses a comerciar oro proveniente del país sudamericano. La decisión marca un cambio importante en la estrategia de Washington hacia una nación que durante años estuvo bajo fuertes sanciones económicas.

La medida se formalizó mediante una licencia emitida por el gobierno estadounidense que permite realizar transacciones con Minerven, la empresa estatal venezolana encargada de la explotación de oro. Sin embargo, el permiso no es totalmente abierto: existen restricciones claras que prohíben la participación de empresas o entidades vinculadas con países como Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

La autorización de Estados Unidos marca un cambio en la relación con Venezuela.

El nuevo escenario ya comenzó a generar negocios. Según reportes, la compañía minera venezolana podría vender entre 650 y 1,000 kilogramos de oro en barras a la comercializadora internacional Trafigura, que posteriormente lo enviaría a refinerías en Estados Unidos.

De concretarse en su totalidad, el acuerdo representaría operaciones valuadas en alrededor de 165 millones de dólares, lo que ayudaría a reactivar un sector minero que durante años estuvo paralizado por sanciones, falta de inversión e infraestructura deteriorada.

Minerven podría vender hasta 1,000 kilogramos de oro a Trafigura.

Detrás de esta decisión hay un interés estratégico. Funcionarios estadounidenses consideran que Venezuela posee enormes reservas de recursos minerales —entre ellos oro, coltan y bauxita— que son clave para industrias tecnológicas y de defensa.

El objetivo de Estados Unidos también es reducir la influencia de otras potencias en el mercado de minerales críticos, especialmente en un momento en que la competencia global por estos recursos se intensifica.

Durante una reciente visita oficial a Venezuela, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, sostuvo reuniones con autoridades venezolanas y con representantes de más de dos decenas de empresas mineras. Allí se discutieron nuevas garantías de seguridad para compañías extranjeras interesadas en operar en regiones ricas en minerales que anteriormente estaban dominadas por minería ilegal o grupos armados.

Doug Burgum busca garantizar seguridad para inversiones extranjeras en Venezuela.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio para reactivar tanto la minería como la industria petrolera venezolana, sectores que podrían recibir inversiones internacionales si continúan flexibilizándose las sanciones.

Un cambio en el tablero geopolítico

La autorización para comerciar oro es vista por analistas como una señal de reconfiguración en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Tras años de tensiones, sanciones y crisis política, ambos países parecen avanzar hacia un modelo de cooperación económica limitado pero estratégico.

Si las inversiones y acuerdos continúan creciendo, el oro venezolano podría convertirse nuevamente en un actor importante en el mercado internacional, mientras Washington consolida su influencia sobre recursos minerales clave en la región.